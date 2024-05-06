習暌違五年訪歐 今會馬克宏

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習近平訪歐討論議題與對方立場

大陸國家主席習近平5日晚間抵達巴黎，展開歐洲三國之行，6日他將會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。這次是時隔五年，習近平再次踏上歐洲大陸，路透報導，馬克宏將就降低中歐貿易失衡向習近平施壓，並試圖說服對方在俄烏戰爭中，發揮其對莫斯科的影響力。

習近平5日至10日對法國、塞爾維亞及匈牙利等三國進行國是訪問，此行是他今年首次出訪，也是他任內第三次訪法。在中美緊張關係趨緩，但彼此仍處於外弛內張之際，習近平目光轉向歐陸，將歐洲列為今年首次出訪目的地，試圖為中國的大國外交尋求一個突破口。陸媒人民日報則指出，今年是中法建交六十周年，習近平此行對中法關係具有承先啟後，繼往開來的重要意義。

不過，法國總統馬克宏在習近平到訪前夕，接受英國經濟學人專訪時，展現強勢態度，指控中方未尊重國際貿易規則，歐洲必須捍衛與中國經濟關係中的戰略利益。他也力挺歐盟對中國電動車、太陽能發電和風力發電的調查。

法國與德國是歐盟的兩大龍頭，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上個月訪中時，曾表達不會與中國經濟脫鉤，暗示將走回前總理梅克爾（Angela Merkel）的親中路線。相較之下，馬克宏延續法國獨立自主的外交路線，希望透過這次雙邊領袖峰會，商討包括中國能向法國農產品開放市場，並解決法國化妝品業者關切配方、製程等智慧財產權問題。

針對中國電動汽車搶占歐盟市場，法國支持歐盟對中國電動汽車展開調查，而北京卻對進口的歐洲白蘭地啟動調查。法國是白蘭地主要出口國，受此影響最大，法方認為中國此舉是對前述歐盟調查的報復。

在俄烏戰爭上，法國試圖推動中國對俄羅斯的影響力，迫使俄國停止在烏克蘭的軍事行動，但迄今收效甚微。由於法國與德國的歧見甚大，削弱了歐盟對中國的影響力。

習近平7日離開法國前，馬克宏將帶他到自己外婆的出生地「庇里牛斯山」（Pyrenees），以回報馬克宏去年訪中時，習近平邀請他到習父位於廣州的故居品茗。

不過，中歐關係專家巴金（Noah Barkin）提醒馬克宏，不可妄想通過與習近平建立個人關係，就可以讓中國妥協。