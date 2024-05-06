大陸太陽能產能外溢 美韓擬出手

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繼美、歐之後，韓國也關注中國太陽能產能過剩問題，準備聯手美國共同應對。韓媒報導，美國與韓國近期就合作應對「中國太陽能產業過剩產能外溢至全球」問題達成共識，或採取針對中國的進口管制措施。

韓聯社報導，韓國外交部經濟外交協調官金希相3日受採時說，韓國及美國兩國政府4月30日在美國休士頓舉行的第十次韓美能源安全對話中，探討合作應對中國太陽能產業產能過剩問題的方案。

美、韓兩國代表在會上初步研究兩種應對方案，一是各國採取進口管制應對中方過度補貼；二是韓美兩國合作研發技術實力更強的產品。

2022年，美總統拜登簽署「降低通膨法案」，法案包括未來十年投入約4,300億美元用於氣候和清潔能源以及醫療保健領域等內容，為投資企業提供補貼以促進在美投資，吸引不少韓企近期加大對美投資力度。

另一方面，由於中企獲得巨額政府補貼後，向全球市場傾銷低價太陽能產品，中方的過剩產能外溢引發各國擔憂。美國財長葉倫4月訪中前後和期間曾多次聲明，中國廉價商品出口激增恐損害美國經濟，尤其是中國的太陽能、電動車和鋰離子等新行業產能過剩。

中國太陽能產品傾銷歐洲也讓當地業者相當緊張。紐約時報3月曾報導，中國的成本優勢難以對付。歐盟委員會的一個研究機構在今年1月的一份報告中指出，中國企業生產太陽能電池板的成本約每瓦發電量16至18.9美分。相較之下，歐洲公司的每瓦成本為24.3至30美分，美國公司的約為28美分。

報導指出，歐洲太陽能產業殘存的企業目前正在消失。歐洲重要的太陽能電池板原材料生產商Norwegian Crystals已在去年夏天申請破產。