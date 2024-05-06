陸五一長假 旅遊市場火

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長假再度成為大陸刺激消費的票房保證。今年大陸五一假期共五天，根據各旅遊平台5日先後公布統計，國內長短途旅遊熱潮狂燒，尤其三四線城市成為旅遊新寵。出境遊也同樣火爆，國際機票、酒店預訂量更創下歷史同期新高。

澎湃新聞報導，大陸旅遊平台攜程5日公布「2024五一假期旅行總結」顯示，五一假期，最熱門的旅遊目的地依次為北京、上海、杭州、成都、重慶等地。值得注意的是，三四線城市的旅遊熱度明顯攀升，訂單增長顯著高於一二線城市。包括揚州、洛陽、威海、秦皇島、威海、桂林等地都是不少遊客的選擇。

出境遊熱度也同樣火爆。攜程統計，五一假期，陸客出境遊覆蓋全球將近200個國家。港澳地區以及東南亞、日、韓等短途國家是出境熱門目的地，長途出境目的地則以美國、澳洲、英國居多。前往中東國家如阿曼、沙烏地阿拉伯、科威特等國的遊客也增多，較去年同期增長超過三倍。

去哪兒平台的統計也顯示，今年五一假期，大陸旅遊市場多點開花，全國熱門城市酒店與機票的預訂量較去年同期大幅增長，呈現大城市擠、小城市也擠的情況。

出國旅遊的人潮同樣滿滿。該平台統計，光是5月1日出發的國際機票預訂量就超過2019年，創下歷年五一的單日新高。國際機票的預訂量也創歷史同期新高。

在「消費降級」的大環境下，「特種兵式旅遊」也吹向出境遊。去哪兒指出，一位來自昆明的旅客，在五一期間踏遍新加坡、馬來西亞、泰國三個國家共七個城市，堪稱行程管理大師。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬分析，今年五一可說是旅遊市場全面復甦的標誌。隨著供應增多，平價酒店價格相對合理，價格和去年持平。國內旅遊市場發展和遊客消費意願都更加均衡，沒有絕對的冷門城市。

攜程研究院認為，在三四線城市旅遊熱度激增及入出境旅遊正夯的背景下，大陸國內旅遊市場品質也面臨考驗。除了一、二線城市如何持續增強吸引力，三四線城市又將如何應對暴漲的客流等，都是旅遊市場發展的關鍵。