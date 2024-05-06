A股上市公司去年度分紅 創高

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大陸官方政策引導下，A股公司不敢再當分紅鐵公雞。據Wind資料，截至4月底，2023年度共有3,855家上市公司公布現金分紅方案，占A股總數比例超七成，年度累計分紅金額達人民幣（下同）2.24兆元，創歷史新高。

證券時報報導，大陸持續推動完善上市公司分紅制度，今年3月，大陸證監會公布多項政策，其中「加強上市公司監管的意見（試行）」提到引導和激勵A股常態化分紅機制。包括針對多年未分紅或股利支付偏低的上市公司，通過強制資訊披露、限制控股股東減持、實施其他風險警示（ST）等方式加強監管約束等。

在政策引導下，上市公司回饋投資者的比重明顯增加。資料顯示，2023年A股年度分紅金額達2.24兆元，占當年A股上市公司淨利潤總額的42.43％，創歷史新高。2018年至2022年，上市公司累計現金分紅總額分別為1.23兆元、1.32兆元、1.53兆元、1.92兆元和2.13兆元。

從行業來看，銀行、石油石化、食品飲料等行業分紅最為慷慨。2023年上市銀行分紅總額達6,133.5億元，占銀行業淨利潤的29.28％，其中工商銀行、建設銀行分紅金額都破千億元。而食品飲料、通訊、煤炭等行業上市公司的分紅比例不低於60％，石油石化行業分紅比例超50％。

黑崎資本首席投資執行官陳興文認為，政策鼓勵上市公司通過穩健的業績和合理的分紅政策來吸引投資者，引導市場關注績優股、大盤股。同時，提高上市門檻和加強退市監管，促使企業提升自身經營品質，避免僅依賴概念炒作。