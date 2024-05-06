公股銀今年財管手收 拚增3成

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第一季金融市場整體瀰漫樂觀情緒，帶動財管商品熱銷，公股銀行指出，第一季財管業務比去年同期成長超過3成，由於整體市場後市仍看好，全年財管手續費收入目標預估也能年增3成，其中因市場期待的重頭戲美國聯準會降息將登場，預期境外債券具穩定債息，成為最熱門標的。

受到全球股市第一季紛紛創高的帶動，公股銀財管業務收入較去年同期大幅成長，其中合庫銀行更訂下年度目標，全年手續費收入成長3成。合庫銀表示，因目前處於全球升息循環的末期，固定收益商品對客戶來說兼具鎖住利率、收益穩定、提供現金流等優勢，財管客戶對海外債券接受度最高。

第一銀行強調，第一季投資人情緒樂觀，帶動基金商品、境外債券持續熱銷，同時因應金管會鼓勵保險商品回歸保障本質，聚焦分期繳還本、增額及保障型商品等多元優質保單，信託、保險理財業務均較去年同期成長逾30％。

其中基金定期定額具有分散風險的成效、境外債券具穩定債息與未來資本利得空間可期等優點，保障型、增額型及還本型等壽險商品協助客戶建構財富管理、資產配置的安全網，因此成為一銀熱銷的財管商品。

土銀認為，市場主要議題的美國聯準會降息進程未定，相關美國公債殖利率將隨消息震盪，但為避免美國經濟硬著陸，市場研判預防性降息勢在必行，因此美國公債、投資級公司債等價格，有機會呈現向上走揚態勢，建議財管客戶適度配置以獲取債息甚至資本利得。

兆豐銀去年財管手收33.44億元，業務總收入年增約25％，其中以債券手收成長最多，主要也是因為市場預期債券殖利率處於相對高點，帶動債券的銷售動能，因此在3月中法說會上，兆豐銀針對今年的財管手收，也設定積極的成長目標。