市場波動 公股銀推保守型投資策略

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因降息預期延後及地緣政治風險等影響，全球投資市場大幅波動，公股銀行指出，金融市場修正期間，保守型投資人規劃投資策略，應在股、債市同時做出適宜配置，並採取定期定額的方式，分攤投資成本、降低市場波動。

合庫銀表示，全球股市近期出現一定程度的跌幅，行情主要反映短期漲高後的估值修正，及散戶情緒過度樂觀，但戰爭或美元上漲的因素僅為短線消息，衝擊有限。回歸基本面，台灣出口強勁，同時美國聯準會年內仍會降息，只要不重啟升息，估值修正高機率為短期事件，在基本面強勁下，短線修正過度樂觀的情緒對長多行情並非壞事。

合庫銀認為，主要股市尤其科技等利率敏感相關類股多頭行情尚未完結，建議適度降槓桿或部分停利轉往固收標的，抑或採取定期定額投資策略分批進場，有利於降低風險並持續參與市場行情。

一銀分析，長期利率循環向下基調未變，在利率高檔佈局固定收益商品，除可鎖定高利配息，長期有賺取資本利得空間。債市方面，保守或穩健型布局，推薦主力聚焦政府公債、投資等級債券基金及高評級的國外債券；績效優良的股債兼備平衡型基金，於市場震盪時可發揮進可攻、退可守功能，並利用定期（不）定額投資策略來分散市場風險。結合固定收益商品及衍生性金融商品的保本型組合式商品具有保值功能，也值得考慮。

股市方面，全年AI題材帶動PC與伺服器等供應鏈成長，美國總統選舉年可望出現政策利多支持，美股與科技股仍具逢低佈局價值。