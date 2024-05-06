近五季淨流入逾1.12兆 追債券ETF資金 季季增

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儘管聯準會降息時程持續往後延，但市場追債券ETF的資金卻沒有停過，申購呈現季季增，根據統計，近五季淨流入債券ETF金額累計已逾1.12兆元。

Cmoney統計去年1月至今年3月底，各季淨申購債ETF金額分別是1,327億元、1,899億元、2,107億元、2,404億元以及3,425億元，一季高過一季，凸顯資金前進債券ETF愈來愈積極，且包括法人及自然人均搶進。

以群益ESG投等債20+ETF為例，自去年12月掛牌以來，短短四個月已追募6次，受益人數逾25萬人，成為今年來債券ETF中受益人數增加最多的一檔債券ETF；國泰20年美債今年以來已追募6次，成立以來至今已第11次追募，截至4月底，投資人數已逾21萬人，居受益人數第二大債券ETF。

群益投信表示，聯準會最新會議決定維持利率不變，降息時間點需視通膨回落狀況而定，由於今年內降息可能性仍高，加上經濟與地緣政治前景具有不確定性，相對看好資產品質佳的投資等級債，這類標的可望吸引重穩健的資金進駐。

凱基投信指出，考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性，中短期債券及信評居中的A級、BBB級投資級債券，及BB級、B級的非投資等級債相對有利。美國聯準會啟動降息、債券資本利得得以實現前及景氣強勁、違約率無虞。