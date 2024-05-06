今年調薪幅度可望突破9％ 兆豐銀員工 滿滿幸福感

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兆豐銀行向來以經營穩健與福利制度完善著稱，董事長雷仲達去年6月到任後，更是秉持著「將員工視為家人般照顧」的理念，進一步提高福利與待遇，全面提升員工幸福感。

雷仲達表示，兆豐銀身為公股銀行獲利王、模範生，在薪酬與各項福利措施亦應全面朝優於同業的方向規劃，因此，為反映物價漲幅，並響應軍公教全面加薪4％政策。兆豐不但率先公股同業，自去年12月起調高午膳費至3,000元，並自今年1月開始全面調薪，幅度達4.5％，高於同業水準，加計年度考核與晉升調薪等，今年度整體調薪幅度可望突破9％，創歷年新高。

且雷仲達一到任即提高員工生育補助金，自去年8月起，第一胎給付12萬元、第二胎給付15萬元、第三胎（含）以上每胎給付18萬元。同時為體貼孕期與生產的女員工，以及有孕產配偶的男員工，在相關假別也做了優於外規的修正。

例如產假提高至42個工作日、產檢假、陪產檢及陪產假也分別提高至8日，提供員工完整關懷照護，積極建構友善的企業支援環境，對於正值生育年齡的年輕男女員工而言，無疑是一大福音，對目前正面臨少子化危機的台灣社會，更是善盡一份企業社會責任。

兆豐銀行在雷仲達提高待遇福利、建構友善工作環境的努力下，已有效激勵員工士氣、提升向心力。雷仲達認為，好的福利待遇與員工關懷政策，將吸引更多優秀人才選擇加入兆豐銀，未來可望進一步提高獲利表現，創造勞資雙贏，達到社會共榮、永續經營的目標。