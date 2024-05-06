攜手奇美博物館 玉山私人銀行 讓藝術豐裕人生

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玉山私人銀行成立8周年，持續致力於提供高資產顧客具特色的暖心服務，5月2日於奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》開展首日舉辦玉山VIP藝術饗宴，開場安排玉山室內樂團擔綱演出，以美妙音符引領貴賓進入藝術饗宴，前導講座特別邀請國美館前館長廖仁義教授擔任講師，透過專家解析搭配室內樂團，帶給顧客獨一無二、兼具視覺及聽覺的美好夜晚。

英國國家藝廊為世界最偉大博物館之一，此展為開館200年首度來台，展出包括文藝復興三傑之一的拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭、後印象派藝術巨擘梵谷等，總計展出52幅經典真跡，呈現橫跨400年的西洋藝術饗宴。

玉山金控總經理陳茂欽表示，感謝奇美博物館引進史上最高規格的西洋藝術展，為台灣注入令人驚豔且世界級的美學能量。玉山始終致力「讓藝術豐富生活、用美學滋養人生」和奇美博物館「為大眾而存在」的立館精神不謀而合。玉山文教基金會也將在6月邀請偏鄉學孩共賞此展，持續深耕兒童美學教育。

玉山私人銀行致力創造顧客良好體驗並提供全面性資產規畫及整體解決方案，從高資產顧客的多元需求出發，提供個人、家族到企業於財富管理、企業金流及跨境平台的全方位服務。為高資產顧客建置專屬的私人銀行顧問與專家團隊，包含產品專家、稅務專家及信託專家等，並結合外部會計師與法律事務所，深入瞭解高資產顧客需求與企業集團運作，從協助顧客進行資產的保值、增值與傳承，到解決集團金流管理、營運週轉、擴廠併購等需求。

玉山私人銀行獲國際媒體多項私人銀行獎項肯定，去年獲PWM台灣最佳私人銀行獎、連續兩年獲Asiamoney台灣最佳私人銀行─家族辦公室，更三度獲Asiamoney台灣最佳私人銀行─財富移轉暨傳承規劃。玉山整合全金控資源，搭配海外10個國家地區31個據點，提供顧客個人、家族、企業無斷點且一致性的跨境資產負債管理及綜合金融服務，未來私人銀行將與顧客攜手向前，成為家族永續傳承的最佳夥伴。