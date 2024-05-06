無畏出國潮 高雄飯店Q1旺

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高雄飯店靠餐飲搶業績

今年出國旅遊的民眾愈來愈多，但高雄飯店業者業績幾乎不受影響，維持與去年同期相當的高峰，業者分析除因高雄有大型演唱會、黃色小鴨等活動帶動觀光人潮之外，各家飯店也在餐飲部分下功夫，利用餐飲營收來補貼住房可能下滑的影響。

去年國境解封，不過機票價格偏高，加上不少民眾對於疫情是否平息仍有疑慮，因此國旅在去年的表現仍亮眼，旅宿業也喜迎大量旅客。不過今年起國人出國旅遊數量漸增，根據交通部觀光署統計資料，去年第一季國人出國旅遊為208.5萬人次，但今年光是1月就達到128.2萬人次。

多數旅宿業者認為，今年國旅人數將減少，不過高雄的飯店業住房率卻不降反增，例如高雄萬豪酒店表示第一季住房率與去年相比有顯著提升，COZZI和逸飯店高雄中山館第一季住房率71.3％，還比去年同期的63.3％多了8個百分點，H2O水京棧國際酒店第一季住房率更年增12％。

COZZI和逸飯店就表示，雖國人大舉出國，但在第一季適逢春節及228連假高市府祭出大型活動，「小鴨經濟」更吸引超過900萬人次參觀，為高雄帶來逾140億觀光產值，此外還包括紅髮艾德、五月天等演唱會及文藝展覽等等，飯店因應此波熱潮針對餐飲、住房提供主題專案及優惠價，成功吸引國內外旅客，因此住房率不降反升。

不過飯店業者也坦言，第二季起才是考驗，因為今年只剩下端午節一個連假，要爭取連續住宿有困難，因此業者積極在餐飲部分著手，希望能藉由餐飲營收增加來彌補住宿短缺的部分。

高雄萬豪酒店針對不同族群與年齡層設計各式特色餐飲，包括看好台灣蔬食人口遽增趨勢，特別規劃蔬食婚宴專案，也針對銀髮族推出樂齡養生套餐。高雄福華大飯店則舉行館內廚藝競賽，激發廚師創意。

COZZI和逸飯店高雄中山館則提供泰式料理季，營造偽出國氛圍。H2O水京棧國際酒店除早餐無限量供應外，新增漢堡及叻沙麵等七樣主食，加上餐檯都是無限量供應，也提供早餐時段咖啡可免費外帶服務等，讓住房房客更能有超值體驗。

高雄承億酒店則是因應暑假親子市場，規劃mini club服務，吸引國內微旅行親子旅客，內容豐富多元，設定宇宙領航員挑戰承億酒店的各項關卡，體驗各項活動及設施。