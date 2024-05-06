高雄飯店異業結盟 鎖定高端客

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高雄飯店業為吸引消費者上門，掀起與高端品牌「異業結盟」潮，H2O水京棧國際酒店將沐浴備品更換成知名品牌寶格麗（BVLGARL），高雄洲際酒店將與Dior推出聯名住宿套裝行程及下午茶，藉由國際品牌知名度加持，吸引金字塔頂端消費者入住。

過去高雄的飯店業者不乏與異業結盟的案例，不過近期所找來合作的業者多是國際知名品牌，瞄準吸引高端客戶。H2O水京棧今年起將館內的沐浴備品更換成知名品牌寶格麗，也調整房內mini bar的免費使用零食及飲料，提供免費高鐵接駁，讓房間質感及使用上更超值。

高雄洲際酒店更找來Dior合作，除推出聯名下午茶之外，更與Dior Facial合作限定住房專案，入住的消費者不僅可以使用在房內提供的多種Dior保養品之外，飯店也會接送至漢神巨蛋的專櫃，進行一小時的護膚體驗。

COZZI和逸飯店高雄中山館則在即將到來的母親節前夕，攜手「日本SUNTORY三得利」推出來店享「蜜露珂娜膠原蛋白粉」活動，吸引女性客群入住。

業者指出，對於高端客群來說，房價並不是選擇住宿的首要條件，他們更在乎服務品質，以及在住宿當中能得到不同於以往的體驗，飯店業者藉由與國際知名品牌合作提供尊榮服務，不僅可以吸引這些金字塔頂端客群入住，同時也能拉抬自身飯店的知名度，限量推出的飢餓行銷方式也能創造獨一無二的感受。