亞馬遜、Google AI助理再進化

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雲端服務商推新功能。亞馬遜AWS宣布推出高效的生成式人工智慧（AI）助理Amazon Q，可用於加速軟體開發。而Google Gemini則宣布其應用程式將支援更多區域和語言，並推出繁體中文版。

亞馬遜AWS宣布Amazon Q正式上線，該產品為生成式人工智慧（AI）助理，最主要的應用為協助企業應用公司內部資料加速軟體開發。Amazon Q不僅可以生成準確的程式碼，還具備測試、除錯以及多步驟規劃和推論能力，同時能夠執行如Java版本升級等各種程式碼轉換，並根據開發人員需求建立新程式碼。

Amazon Q透過連接企業資料庫，可具邏輯地總結資料、分析趨勢並執行資料對話。AWS同時宣布，Amazon Q Apps已正式可用，此應用程式可支援自然語言。

AWS AI和資料全球副總裁Swami Sivasubramanian表示，初步資料顯示，Amazon Q可以提高員工逾80％的工作效率。目前客戶包括有黑莓（BlackBerry）、英國電信集團（BT Group）和豐田（Toyota）。

除了程式撰寫的助理之外，Amazon Q Business也可以協助企業統整大量資料，並編寫報告、製作簡報、從報表中萃取洞察等。

此外，Google日前宣布，旗下生成式人生智慧Gemini 應用程式將支援更多語言與地區，繁體中文版本正式推出。Google指出，Gemini應用程式支援更多語言與地區並開放下載，使用者能透過行動裝置，透過Gemini獲得幫助。目前一般用戶已經可以用文字、說話或加入圖片的方式來問問題，並尋找解答和協助。舉例來說，拍下一張漏氣輪胎的照片，詢問更換輪胎的方法跟步驟。或是請Gemini幫忙寫一封感謝信等等。

除此之外，Gemini應用程式也可以執行許多Google助理的語音功能，像是設定計時器、撥打電話和控制智慧家庭裝置。接下來，Google將陸續開放iOS裝置使用者，透過Google應用程式啟用Gemini。