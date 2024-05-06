遠雄 改寫台中七期房價天花板

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520檔期還沒到，房市已報佳音，遠雄集團插旗台中七期首發案「遠雄琉蘊」，預售開紅盤，據內政部實登資訊，已揭露103筆成交件數中，每坪最高成交價達88.49萬元，突破七期預售屋單價天花板。遠雄預期2024年是「審慎樂觀」的一年，量可望持穩、價微漲，今年全台推案目標達370億元，其中一級戰區台中就部署190億元、占比達5成。

遠雄房地產公司總經理張麗蓉表示，遠雄房地產全年推案目標達七大案、總銷370億元，其中台中就占190億元，預計推出四大案，為全台重點戰區。台中房市在重大建設都到位、中科園區加持下，遠雄房地產今年前四月線上銷售中新案全台成交金額達152億元，平均「1天1.25億元」，已超越年初訂下「1天1億元」目標，其中台中成交金額達51億元，占比達3成，「遠雄琉蘊」就貢獻22億元。

據實登資訊，「遠雄琉蘊」已揭露103筆交易，最高成交單價為88.49萬元，為26樓4房、總價4,193萬元戶別。

遠雄房地產副總經理蘇淑萍表示，「遠雄琉蘊」位於七期中國家歌劇院生活圈的超級蛋黃區地段，基地面積達1,213坪，總銷112億元，共336戶，每坪開價86萬～96萬元，主力坪數為33坪～45坪，是區域稀有的「新坪種」產品，一開案就以每坪88.49萬元的成績，刷新七期預售最高單價紀錄。

看好520檔期至下半年房市，遠雄房地產後續規劃推出台南總銷60億元「遠雄綠禾」、高雄40億元「遠雄中都案」、北投80億元「遠雄新洲美案」、台中50億元「遠雄機捷案」、台中30億元「遠雄創研段案」等，全台積極布局。

張麗蓉表示，營建成本居高不下，未來還將開徵碳費，加上美國聯準會有機會降息，估全年經濟景氣可望較去年成長，在政策面上，也應不致出現更激烈的打房手段，總體來說對房市可樂觀期待。