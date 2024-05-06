櫻花建、富宇 中部營建股 漲勢猛

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房市買氣暢旺，中部營建股漲勢驚人，櫻花建設近期股價一度飆漲到80元的歷史新高，總市值逼近700億元，3日收盤價75.3元，總市值仍高達645.41億元；富宇地產3日盤中飆漲停價84.3元、不僅創下歷史新高價，總市值一度衝破百億大關，收盤價82.8元，總市值來到97.82億元，已成為中部營建股新股王。

富宇今年大舉推案，第一季已在台中龍井區推出「富宇綻」，產品規劃24～36坪、二至三房，總銷約10億元；下半年預計在新竹寶山鄉推出「富宇天湖」，產品規劃32至47坪、三至四房景觀度假宅，每坪開價50萬至60萬元，推估總銷約40億元。

富宇去年營收34億元創高、年增9.32倍，EPS達2.24元，擬發現金股息1.3元。在業績題材發酵下，富宇股價從去年最低點24元，一路漲到今年5月3日盤中最高價84.3元，漲幅高達2.5倍。

富宇今年預計有彰化和美「世紀美」、南投草屯「中山溱邸」和新竹「明星樂」等三個完銷案將完工，總銷合計超過63億元，貢獻第一季營收2.09億元，年增率高達130倍。

另外，櫻花建今年推案量高達180億元，第二季預計推出台中潭子區與北屯區新案。櫻花建去年因缺工造成交屋遞延，預期今年的交屋量將暴增，多數集中在下半年，法人樂觀櫻花建設今年營收與獲利大增可期。

櫻花建去年EPS達2.24元，創下近四年新高。基本面支撐下，櫻花建股價也從去年初最低價的31.65元，一路漲至今年4月的歷史最高價80元，翻漲逾1.5倍。