史上最強4月 鴻海Q2營收 有望雙增

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鴻海5日公布4月合併營收5,109億元，月增14.16％、年增19.03％，寫歷年同期新高；今年前四個月累計營收1.83兆元，年減3.11％。展望未來營運，鴻海指出，第二季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度大約與目前市場預期相當，預估將呈現季增、年增表現。

觀察四大產品線表現，電腦終端產品因客戶拉貨動能較大，因此月對月成長強勁；而消費智能產品也呈顯著成長。另元件及其他產品因主要業務相關零組件出貨增加，月對月也成長也有好表現，雲端網路產品由於AI雲端產品拉貨動能增加，亦是如此。

從年對年表現來看，元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，有強勁成長，雲端網路產品則因AI雲端產品拉貨動能增加，抵消網通產品庫存調整的影響，同樣有強勁成長表現。而消費智能產品年對年表現顯著成長係因客戶拉貨動能較大，至於電腦終端產品受惠於新產品上市，年對年也有顯著成長。鴻海補充，從4月營收來看，四大產品類別月對月、年對年都是增加，創下歷年新高，而以年對年的營收來看，AI雲端產品成長超過3成。

據外電調查，北美前四大雲服務商資本支出金額，預計將從去年2％衰退轉為今年超過20％的成長，此轉變有望刺激對伺服器採購活動的復甦；而在上游的繪圖晶片（GPU）模組和基板開發上，仍為發展AI伺服器的核心策略，除了致力於擴大其在上游市場的占有率，同時也開始擴大下游的整機組裝能量，目標將AI伺服器市占率提升至與其在整體伺服器市場中的市占率相同。