幣安執行長 鄧偉政新官上任拋出三把火

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鄧偉政 小檔案

幣安從2017年創立至今，用戶已突破1.88億人，2023年11月，鄧偉政（Richard Teng）剛接任幣安執行長，通常新官上任是大刀闊斧改革集團內部，鄧偉政拋出的「三把火」則是用來穩定和持續擴大幣安生態系。鄧偉政表示，持續聆聽用戶需求並對用戶負責、與全球監管機構、全球機構夥伴合作等，都是幣安推進企業與產業發展的主要目標。

根據CoinMarketCap統計，國際加密貨幣現貨排名中，幣安是全球交易量最大的交易所。鄧偉政指出，用戶的支持就是幣安成長的最大動力所在，而幣安的用戶數量也持續增加中。因此，第一項承諾就是堅持以用戶為中心，舉例來說，為了了解用戶的需求，幣安常透過線上社群及線下實體活動與用戶交流，並進一步開發新產品與服務滿足用戶，例如，推出Web3錢包、推出模擬交易和跟單交易，以及在今年2月1日推出了銘文市場。

鄧偉政提到的第二項承諾是，與全球監管機構合作，以維護產業標準，同時也提供業界的意見給各國監管機構作為參考，使其監管之中保有創新的彈性空間。台灣的監理機關一直持續與他們合作，也樂於提供建言，幣安在台展開了循環培訓計畫，提供一系列的教育訓練，幫助台灣高等檢察署和各地地檢署等執法機關更加了解虛擬資產，至今已累計超過10個不同單位進行培訓，逾千人參與，也與執法機關合作追查鏈上的不法金流，打擊犯罪。

談到監管議題，鄧偉政認為，杜拜虛擬資產監管局（VARA）於2022年成立，是最先為虛擬資產業建立監管框架的國家，他認為，VARA在風險控管與支持業者創新方面平衡得很好，同時注意到一個趨勢是，許多國家正在採行相同的模式，或許這可以作為台灣和其他國家的參考對象。幣安集團杜拜子公司Binance FZE已於4月18日宣布獲得VARA核准的虛擬資產業者（VASP）牌照。

照顧用戶需求及監管合作以外的第三項重要承諾，鄧偉政說，應與全球不同機構和單位等夥伴的合作，共同打造Web 3產業，像是幣安與泰國Gulf Innova的合資企業Gulf Binance，去年獲得泰國財政部頒發的數位資產交易所和經紀商營運牌照，隨後展開數位資產交易所和數位資產經紀商在泰國的營運，當地用戶現在用泰銖也能買到虛擬貨幣了。

鄧偉政還強調，「教育」一直是他重視的一環，幣安旗下教育平台「幣安學院」不僅透過提供初、中、高階資訊供民眾學習虛擬貨幣與區塊鏈的知識，幣安也和全球許多大學合作，如前年與台灣的政治大學簽署產學研合作備忘錄，由幣安提供線上學習資源、實習機會，雙方共同設計課程，舉辦工作坊、交流活動，以及就創新專案或技術展開聯合研究等。

在幣安內部，鄧偉政堅持以支持貨幣自由的使命為指導原則，並重視團隊建設和人才培養。他認為，公司的成功取決於團隊的力量，因此他將最優秀的人才放置在適當的位置，並不斷提升內部專業知識，引進新的人才，推動創新議程；鄧偉政也提及，台灣擁有豐富的人才和強大的技術實力，對於發展加密產業是一大加分項。

對於今年虛擬貨幣的市場觀點，鄧偉政表現出謹慎樂觀的態度，但同時也強調投資人應該謹慎行事，做好風險管理。

鄧偉政強調，只要自己與團隊共同努力，持續推動三大承諾，就能期待未來在產品創新、全球夥伴合作深耕和監管合規方面取得更大的進展。