鄧偉政獨特的職場平衡哲學

面對傳統金融機構與投資人對加密產業抱持的懷疑態度，要掌管這個大型的國際加密龍頭企業並不容易，何況接任幣安執行長不到一年的鄧偉政（Richard Teng），還是從資深的金融監管界身分跨界至此。從監管者到業界領袖，他所面對的挑戰和外界好奇的眼光，可謂前所未有，幣安在他的領導下，逐漸進入一個全新的時代。

鄧偉政曾在新加坡金融管理局（MAS）任職長達13年，擔任過企業融資總監，也參與了銀行、保險業的監管事務，鄧偉政提到，他在2017年於美國的一場會議上，開始接觸到虛擬貨幣，促使他對該領域進行更深入的研究，隨著研究漸深，他意識到這將是金融產業的未來。

後來鄧偉政擔任阿布達比全球市場（ADGM）金融服務監管局執行長時，成為世界上首批最早開始為虛擬貨幣建立監理框架的監理者之一，鄧偉政表示，加密產業要朝向主流被採用，首先是需要有明確的法規，讓投資人能放心把資產放在這個板塊，其次是要讓機構投資人也放心進入該領域，因此必須有明確的監管、同時兼顧產業發展的法規，「身為監管者時，我是支持市場創新成長的監管者。」鄧偉政說道。

從傳統金融機構的監管者華麗轉身至加密產業龍頭的領導者，這一轉變令人耳目一新，但是這種轉變不衝突嗎？鄧偉政說，過去作為一名監管者，他十分重視風險管理，但同時也堅信支持創新和成長的重要性。這種平衡是他在監管界的信念之一，擔任監管者時側重於風險管理，轉換到幣安領導者身分時，側重於創新成長，但無論在哪一個崗位，他認為平衡兩者缺一不可。

鄧偉政的觀點反映了他對於加密產業的理解與信念—風險管理和創新成長並重，因此從許多意義層面上來說，跨領域、轉換身分「對我來說並不困難」。在帶領團隊時，鄧偉政同樣秉持著這個信念，強調創新又不過度冒險，並堅守幣安的三大承諾，帶領著全球夥伴在波濤洶湧的未知裡前行。