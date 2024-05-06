草屯手工藝園區 第四次標售開跑

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廠商的心聲，許淑華縣長聽到了！為照顧中小企業需求，南投縣政府特別於本次公告將坵塊劃分出500坪左右坵塊，本次公告總計九標，各標坵塊面積約500～1,400坪，本次公告受理時間至113年6月14日（周五）止，有意購地廠商敬請把握於受理截止前提出申請。

草屯手工藝園區自公告以來，已進駐廠商共16家，標購面積1.8萬餘坪，吸引了金屬製品製造業、食品製造業、批發業、其他醫療器材及用品製造業等廠商進駐，詢問度熱，產業聚落已成形，此時正是進駐的最佳時機。

草屯手工藝產業園區區位絕佳，以中正路為聯外道路，10分鐘可接國道六、台三甲及國道三，交通便捷，園區開發面積13.94公頃，設有雙出入口，規劃15公尺及12公尺道路，更規劃綠地、公園、滯洪池等，提供廠商員工或鄰近居民休憩使用。公共設施包含服務中心、自來水、污水處理設施等，水、電供應無虞，提供廠商機能完善的設廠環境。

園區規劃引進六大產業，包含（1）木竹製品製造業、（2）金屬製品製造業、（3）食品製造業、（4）批發業、（5）專門設計業、（6）其他製造業，可支援串聯鄰近南崗工業區、旺來園區、埔里微型園區等相關產業鏈，為南投縣的產業發展發揮擴增與外溢的加乘效益。

為落實政府推動產業發展，接下來會儘速辦理園區各項工程施工，預估113年底可交付土地給廠商同步建廠，114年底前完成園區整體開發。

開發完成後，可創造1,200個就業機會及每年25億產值，帶動每周觀光人口約3,000人次，推動南投在地產業升級，帶動地方經濟繁榮。

相關公告及申請書件可於南投縣政府全球資訊網（https://www.nantou.gov.tw/big5/index.asp）及草屯手工藝產業園區招商網站（https://www.cthcip.com/）閱覽及下載，有意標購廠商請把握機會。

開發單位：南投縣政府，受託開發單位：德昌營造股份有限公司，招商單位：元捷整合行銷股份有限公司，招商專線：招商行銷中心（04）2301-9958、南投縣政府建設處（049）222-5807。