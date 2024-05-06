振曜Q1每股賺1.51元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

振曜近六個季度營收獲利

振曜（6143）第一季獲利表現亮眼，由於毛利率維持高檔，再加上匯兌收益挹注，每股稅後純益（EPS）達1.51元，寫下歷年同期高點。今年是彩色電子書閱讀器元年，第二季放量出貨，振曜營收成長動能看好，毛利率也可望隨之走揚。

振曜去年推動產品線聚焦、優化，帶動獲利提升，全年每股稅後純益4.31元，寫下近5年來的高點。振曜第一季財報也繳出亮眼成績，合併營收約13.42億元、相比去年同期減少15.37％，毛利率約21.45％，守穩在2成以上的高檔，營業利益約1.03億元、和去年同期相當。不過業外方面有匯兌收益挹注，稅後純益約1.3億元，每股稅後純益約1.51元。

振曜表示，過去幾年黑白電子書閱讀器無法再刺激數量成長，全球電子書閱讀器出貨穩定，一年市場規模大約1,500～2,000萬台。

今年彩色電子紙放量供貨，各家品牌都將推出彩色電子書閱讀器，以目前市場反應來看，消費者接受度高，可望刺激電子書閱讀器市場成長。

彩色電子書閱讀器製程、測試複雜度提高，過去一年都在測試調整、試量產，新產品毛利率也會優於傳統黑白電子書閱讀器。彩色電子書閱讀器在今年第一季底正式量產，第二季放量出貨，下半年是傳統旺季，出貨量可望進一步放大，成為今年主要的營運成長動能。

除彩色電子書閱讀器換機潮值得期待，振曜近年也持續耕耘多元電子紙應用，預期智能交通、戶外看板等產品線都有案子放量出貨，期望2024年數量會有倍數成長。公司內部預期今年整體營收表現會有兩位數成長，但匯率變化會有影響。

振曜2023年赴越南廠設廠，初期產品是揚聲器，如果運作順利，不排除找更大據點，規劃將更多產品於越南生產。目前電子書閱讀器生產都還是在台灣和大陸廠區。