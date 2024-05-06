4％以上 15檔高殖利率 外資寵愛

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15檔外資青睞高殖利率股

美國降息露曙光，激勵美股及台指期夜盤強彈，外資近兩周來已啟動回補台股模式，新台幣匯率強升，都意味著國際資金開始看多台股，篩選近兩周外資大買超，且擁高殖利率計有長榮航（2618）、國票金（2889）及中信金（2891）等15檔。

上周五（3日）股匯雙漲，外資加碼台股166.98億元，累近兩周來買超494.61億元；另美國3日公布4月非農就業報告意外降溫、失業率上升等，市場重燃聯準會（Fed）將提前至9月降息的預期，美股四大指數齊漲，台指期夜盤大漲300點，市場樂觀本周台股表現。

篩選近兩周外資累計買超逾7,000張、且今年配發股息的現金殖利率4％以上，計有長榮航、國票金、中信金、玉山金、世界、長榮、華南金、中環、王道銀行、亞泥、台表科、遠東新、東和鋼鐵、瑞儀、長虹等15檔，其中，金融股及傳產股各6檔及5檔，電子股4檔。

3日美股重量級指標股蘋果股價大漲近6％，台積電ADR勁揚3.91％，輝達、博通、超微（AMD）等都大漲3％以上。投資專家認為，外資將會展開波段強補台股行情，將帶領台股蘋果鏈（加碼股如台表科、瑞儀等都是概股）及AI股大漲。

此外，與兩岸紅利相關的航空股、都更相關的水泥鋼鐵及建材營造股、以及獲利大爆發的銀行金控股等，在股價相對估值偏低下，本周股價有機會表現。

統一投顧董事長黎方國指出，本周將是各公司召開董事會通過財報及公布股利政策的密集期，高殖利率股會受到市場青睞，再加上5月有上兆元規模的台股高息ETF成份股調整，內外資法人有望提前進場卡位。

台新投顧副總黃文清也表示，5、6月之後，台股將陸續進入除息旺季，高殖利率股將成為個股股價低檔的保護，外資法人買盤進駐對籌碼面有正面助益。