輝達財報前暖身 廣達、勤誠等台鏈10強看俏

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台系AI鏈十強3日走勢

美FOMC利率決策會議、4月非農就業人數接力公布，為降息預期注入強心針，法人推估，隨著不確定因素淡化，有助觀望資金回流電子類股。其中，輝達（NVIDIA）業績及財測成美財報壓軸大戲，投顧法人剖析，美CSP業者資本支出維持正向，加上全球AI 伺服器出貨放量，看旺台積電（2330）、廣達（2382）、勤誠（8210）等台鏈十強。

市場統計，全球大型CSP業者去年資本支出合計1,543億美元，預估2025年達2,215億美元，年複合成長率達19.81％，且包括Microsoft、Meta、Alphabet等受惠終端市場回穩，各廠商雲端或廣告業務持續成長，CSP業者已逐步藉由AI導入廣告系統，成效佳，同時公司去年以來實施費用削減，包含辦公室成本和人力撙節等已開始發揮效益。整體來看，目前CSP業者資本支出都有上修趨勢，有利供應鏈出貨表現。

中信投顧分析，全球AI晶片霸主NVIDIA結合晶片、系統及周邊軟體服務，在生成式AI應用浪潮下，仍為CSP業者擴張算力首選，扮演AI資本支出長線贏家。23日財報公布除關注業績及財測內容外，也將留意公司是否仿效2021年7月進行股票分拆以提振股價。

而晶圓代工方面，則持續看好台積電於先進製程領域保持領先，且觸及多數AI晶片商機，今年成長性優於其他晶圓代工同業，重申買進評等，目標價848元。

凱基投顧點出，市場將美四大CSP今年預估資本支出成長率由26％上調至36％，預期2025年將再成長9％。由於CSP業者資本支出展望看俏，將有利於台灣伺服器供應鏈今明年營收、獲利成長。

隨著通用型伺服器需求復甦，以及AI伺服器滲透率上升，2024、2025年伺服器出貨量將成長，伺服器上下游營運正向，在台系相關供應鏈中，較看好CSP客戶占比較高且受惠AI伺服器提升產品內含價值的業者，包括廣達、緯穎、緯創、奇鋐、雙鴻與嘉澤、優群。

另外，受惠H100等AI伺服器出貨量持續攀升，加上後續GB200系列伺服器有望在2025年逐漸放量，AI伺服器供應鏈中的機殼、導軌需求量有望同步成長。中信投顧對勤誠後續AI伺服器機殼成長抱持樂觀態度；導軌部分看好川湖，維持買進評等，目標價1,680元。