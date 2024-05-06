高息ETF熱 17檔投信買不停

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17檔投信買不停

通膨何時明顯降溫持續受到市場關注，近期投資人偏好高息ETF搶進，投信的高息ETF熱銷，3日起，投信連15日買超台股，鎖定高現金殖利率個股買進，激勵相關個股的買氣，有精成科（6191）、中光電（5371）等投信買不停的個股。

因應電價上漲，我國央行第一季無預警升息半碼，近期市場傳出央行將鑑於經濟成長率走揚，景氣對策信號分數已來到30分，接近綠燈區的上緣，央行將不排除再升息。

適逢進入除權息旺季及投信搶進高現金殖利率股，永豐投顧總經理李學詩認為，國內的資金充沛，配合台股進入股東會與除息旺季，台股投資方向會明顯往高股息題材發展。

3日投信買超台股20.95億元，已是連15日買超，合計買超金額487.19億元，以連買的天數排序，投信買不停的個股有精成科、中光電、耕興、至上、王品、新唐、聯陽、長榮航、德律、冠德、碩天、復盛應用、台灣大、達麗、大聯大、日月光投控、群光等。

王品去年每股稅後純益（EPS）為16.79元，創新高，預計每股配發14.94元現金股利，除息日尚未公告，王品3日收246元，現金殖利率超過6％、達6.07％，投信連買17天。

5月為母親節的餐飲業旺季，王品旗下各大品牌針對母親節推出行銷優惠活動，將強勢帶動營運續揚。

復盛應用為高球桿頭代工龍頭廠，去年EPS為18.18元，每股將配發12.5元現金股利，3日現金殖利率4.58％，今年因客戶庫存消化接近尾聲，市場樂觀復盛下半年起營收將呈季季增格局。

長榮航今年挾著高票價、高載客率、油價衝高後走低等利多，今年營運不看淡，營收及獲利均有望再衝高，挾著本業成長無虞及高現金殖利率、兩岸觀光的潛在開放商機，成為投信偏好的個股之一，投信已連續14日買超。

除此之外，李學詩也表示，台股指數一路向前高推進，很快越過所有均線，表現強勢，不過指數到20,500點，成交量也明顯低於過往，等待更明確趨勢出現，目前為高現金殖利率股熱絡，台行情區間20,200點至20,700點。