短線難見V型反彈創高 留意低檔轉強族群

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全球總經觀察：4月美股長黑K，幾乎吃掉前兩個月紅K漲幅，並順勢摜破短中期關鍵支撐，在判斷能否V型迅速反彈之前，需先分析下跌原因與結構，首先美國經濟穩健成長堪比強勁，遞延市場降息預期從6月調整為9月～11月，此屬看漲事件之延後，僅造成股市短線波動而非轉空。

其次中東地緣政治因素，但未大幅影響國際油價波動，雖有負面影響但尚且可控，最後就是企業獲利預期之調整，半導體設備指標股－ASML財報開出第一槍，第一季獲利銳減且新訂單與銷售均低於預期，並同步釋出較保守之第二季展望，使得市場發現對AI短線發展速度過於樂觀，爾後台積電法說會下調全年半導體展望，導致美股出現較明顯回檔，但僅是不如樂觀預期而非AI發展趨勢反轉，故並非關鍵利空事件。

短跌後止穩機率相對高，只是除非後續其他AI指標股財報及財測令人驚豔，挽回市場對獲利加速成長之信心，否則短線難見V型反彈創高，諸如美超微（SMCI）與超微（AMD）發布財報後，同樣不如預期使股價下跌並壓抑盤勢發展，因此待指數跌勢止穩小幅反彈後較可能趨於大區間震盪，直至降息不確定性消散（第三季），才有重啟波段漲勢之契機。

美股財報季至今，標普500約半數公司發布財報，整體營收及獲利優於市場預期差異約1.3％與9.1％，其中尤以工業、非必須消費、網通、科技最佳並維持成長，且全年預估整體獲利呈現逐月緩調升趨勢，顯示基本面復甦轉成長無虞，主要是成長增速偶不如樂觀之預期，因此股市歷經回檔沉澱後重回偏多機率仍相對高。

此外須留意，國際油價因供需與基期因素，於第二季年增率極可能超過雙位數，負面拖累通膨數據並影響聯準會態度，建議關注6月FOMC釋出之利率點陣圖，長期基準中性利率是否遭明顯調升，若然則對股市影響恐將比延後降息更甚，最後關注核心CPI在3月首次出現年增持平後，4月是否開始回升甚至連續回升，此代表延後至11月甚至今年不降息之機率將上升。

投資策略：台股跌深反彈相對美股強勢，主因內資籌碼面與非電族群輪動補漲所致，20,000點以上可視為偏多震盪平台，近期生技醫療、車用、鏡頭、觀光旅遊餐飲、乾淨能源、營建等可見低檔轉強，評價基期相對AI概念股低，且均具備輪動補漲契機，適合指數跌深反彈後之震盪過渡期區間操作，其中以基期最低之生技醫療，及夏日旺季來臨之餐飲旅遊，最具表現機會。