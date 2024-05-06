後市不淡 台板卡廠營運回溫

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板卡族群首季營運

美國高階晶片限令生效後，對台系板卡業者營運帶來不同程度影響。惟電競市場需求續旺，且因應下半年新產品推出前的汰換潮，業者多對板卡市況後市不看淡。率先公告首季營運成績的板卡廠中，華擎（3515）交出三率同步年增表現，承啟（2425）及映泰（2399）則繳單季虧轉盈佳績，撼訊（6150）營運雖尚未轉正，但已明顯收斂。

主板小旺季及工業電腦等商用業務動能逐步回溫，華擎第一季營收、獲利皆較去年同期低檔彈升。單季合併營收49.53億元，毛利率續站二字頭、達20.4％，營益率來到近八季來次高、達6.06％，稅後純益3.08億元、翻倍年增，每股稅後純益（EPS）2.53元。

華擎對今年看法樂觀，預估第二季下旬起，手上AI伺服器訂單陸續出貨放量，為其今年整體營運多有挹注。

承啟以中國大陸市場為主力，在美國祭出晶片限令後，部分高階顯卡與AI高速運算業務動能受波及，今年第一季合併營收亦因淡季、降至11.76億元，毛利率8.8％、營益率3.3％，稅後純益0.32億元，EPS 0.34元，較去年第四季轉虧為盈。

承啟為考量營運資金需求，將處分手上鈺邦科技1,602張持股，約占其1.8％，但因財務分項屬其它綜合損益，後續未有認列處分利益。

映泰在主板傳統小旺季拉抬下，第一季合併營收明顯較過去三季回溫、達6.28億元，雖較前兩年同期表現略走弱，不過也已是近五年來的單季高檔水位。

整體市場景氣仍多有負面影響牽動，其本業營運尚未順利轉正。映泰第一季營業淨損0.1億元，惟整體獲利能力仍有相當提升，加上旗下工業應用產品帶來助益，毛利率站回9％以上，稅後純益0.33億元、EPS 0.19元，來到近八季以來高點，終結去年下半年連兩季虧損。

撼訊受超微Ryzen架構顯卡產品價格策略影響，今年首季營收雖維持去年同期水位以上表現，但毛利率降至3.2％，營益率亦在連三季赤字後、仍未轉正，單季營業淨損0.53億元，稅後虧損0.33億元，每股虧0.68元，但較去年第四季大幅收斂。