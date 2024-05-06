出貨回升 家登Q2營運季增可期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

半導體設備廠家登（3680）走過第一季淡季之後，第二季開始DIFFUSER（特殊前開式晶圓盒）出貨量提升，再加上5、6月主要大客戶將重啟EUV POD拉貨動能，預期將帶動家登第二季營運較上季成長。

家登今年第一季營收為14.2億元，較上季成長7.4％，較去年同期衰退1.4％，第一季營收較去年同期呈現衰退，主要是因兩大主要客戶在今年第一季對於EUV POD拉貨較少所致。

展望今年第二季營運，市場法人預期，家登4月營收有望在DIFFUSER（特殊前開式晶圓盒）出貨量提升下持續增長，同時5、6月營收將隨大客戶重啟EUV POD拉貨動能而回升，整體第二季營收將會優於第一季表現。

獲利方面，市場法人認為，家登目前DIFFUSER產能逐步開出，同時良率也逐步的提升，因此，推估該公司第二季的毛利率將會回到48％～50％的正常水位，第二季的獲利也可望優於去年同期表現。

市場法人表示，家登去年就開始出貨EUV POD及FOUP給美系客戶，近期該美系客戶拉貨動能轉強，且由於家登技術領先，該客戶至北美設廠，仍只採用家登產品，近日更傳出，該美系客戶已將DIFFUSER轉單至家登，再加上中系客戶不斷加單，因此，市場法人看好，家登今年營運可望受惠美系及陸系客戶需求成長帶動。

此外，家登在EUV POD及FOUP同步進行擴產，使營收維持成長，新擴充產能主要因應台系客戶異地擴產需求，其中，EUV POD新增設備加速生產，而FOUP部分因為台系及中系客戶轉單需求，三地擴產將貢獻營收維持成長表現。