信邦4月、前4月營收 登同期次高

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信邦近六個月營收

連接器廠信邦（3023）自結4月合併營收為28.21億元，較3月成長0.48％，年減3.12％，寫下近10個月來高點、也是歷年來同期次高。前4月合併營收為108.41億元，較去年同期減少5.11％。信邦展望，下半年營運回穩，營收年增率有望轉正。

信邦指出，4月合併營收28.21億元及累計前4月合併營收108.41億元，為歷年同期次高，每月合併營收較去年同期減少幅度已在逐月縮小中。從產品別來看4月合併營收當中，包括汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較3月成長14.49％、4.70％、以及5.51％。

累計前4月營收相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少10.24％、汽車產業減少7.50％、綠能產業減少7.53％、工業應用產業成長0.18％、通訊及電子週邊產業減少4.15％。

若以產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售占合併營收82.43％，而連接器及零組件銷售約占17.57％。

以產業別的銷售分布，綠能產業占合併營收比重約為32.30％，工業應用產業占比約為28.66％，通訊及電子周邊產業占比16.62％，汽車產業約占14.16％，醫療及健康照護產業占比約8.26％。

信邦連續15年繳出成長成績單，雖然今年電動車、醫療設備採購市場都傳出雜音，不過，信邦預期來自國際品牌訂單穩健，太陽能應用回溫、高階半導體設備成長強勁，有助於抵消大環境的負面影響。

信邦上半年營收相比去年同期可能還是衰退的表現，但是因為產品組合調整，毛利率相比去年同期有機會持穩。今年下半年隨著客戶庫存調整近尾聲，第三季起營收年增率可望轉為正數。法人預估，信邦今年營收成長仍然可望有高個位數的成長幅度。