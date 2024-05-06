信錦首季三率三升 EPS達1.73元

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軸承廠信錦（1582）公布第一季財報，不僅三率三升，稅後純益2.44億元，年增552.2％，每股稅後純益（EPS）達1.73元，優於預期；6日富世達（6805）、兆利（3548）、新日興（3376）等廠將召開董事會通過財報，受惠於去年低基期、新台幣轉貶助攻匯兌收益，各廠財報可望邁向強勁年增。

展望第二季，信錦預期各項產品出貨可望較第一季成長，根據研調機構調查指出，2024年PC產業在人工智慧整合、個人電腦換機周期等因素推動下，整體產業出貨量有望在2024年迎來增長，信錦將透過持續創新研發來提高競爭力，以因應市場快速變化，並持續布局新產品應用與客戶範疇，擴大業務觸角，推升長期營運動能。

由於客戶需求穩定成長，即使受季節性產業淡季及工作天數等影響，信錦企業第一季合併營業收入21.47億元，較去年同期成長17.3％。受惠於較佳的產品組合、生產製程改善、材料成本控制得宜及模具收入認列等因素下，毛利率衝上29.2％，季增3.8個百分點、年增12.2個百分比，為公司歷年來的新高紀錄。

第一季營業利益約為2.97億元，營業利益率為13.8％，亦較去年同期增長11.6個百分比，受惠於美金升值的匯兌利益貢獻，營業外收益為9,000萬元，累計2024年第一季稅前盈餘3.87億元，稅後純益2.44億元，較去年同期大幅成長552.2％，以加權平均股本計算，每股稅後純益1.73元，較去年同期0.3元勁揚。