上奇本業成長 看好雲端、海外

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上奇（6123）3日董事會通過2024年第一季財報，第一季本業持續正成長，但因認列受益憑證未實現的評價損失及CFC制度課徵境外公司所得稅影響，稅後純益為0.52億元，年減16％，每股稅後純益（EPS）0.84元，年減16％。

上奇科技第一季合併營收13.04億元，年增5％，營業利益0.84億元，年增1％，營業利益率65％。稅前純益0.89億元，年減3％，稅後純益0.52億，年減16％。

上奇集團發言人魏茂發表示，公司第一季營收組成包括，雲端服務營收貢獻占比45％，印刷服務營收8％，企業服務營收貢獻占比47％。若排除香港Senco Masslink 部分，第1季經常性收入（RR）逐季增長，營收貢獻占比77％。

以第一季整體獲利表現來看，代表本業營運的營業利益維持正成長，但因認列受益憑證未實現的評價損失及 CFC制度課徵境外公司所得稅影響，影響整體稅後純益表現。

展望2024年，上奇指出，該公司的經常性收入（RR）將持續穩健成長，看好雲端服務在台灣之外的亞洲市場，陸續有所斬獲，因此，對雲端服務成長審慎樂觀。另一方面，上奇則觀察到大環境景氣改變，企業對資本支出的投入也從保守轉向積極評估，數位印刷服務與企業用戶服務未來發展有加速成長空間。

上奇今年提升集團營運成效，著手調整海外組織架構，希望降低CFC境外課稅對未來整體獲利影響，讓整體營運及獲利表現具可預期性及持續性，提增集團長期獲利及強化股東權益報酬率。

上奇董事會並決議2023年第4季配現金股利2.9元，全年度合計每股配4元股息。