碳權題材發酵 造紙類股歡呼

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造紙類股近期股價

臨近政府換屆，碳有價時代也被預見到來，手握龐大碳匯碳權潛在利多的造紙類股近期股價受惠勁揚，士紙（1903）、華紙（1905）、永豐餘（1907）、榮成（1909）紛創波段高，預計年內在本業改善情況下還有動能挹注。

環境部4月29日預告碳費子法，開啟近期碳權題材發酵潮，帶動上市造紙指數當日大漲3.92％在全市場居首，最高逼近365點創去年8月以來高點，當周整體造紙指數站穩350點關收復今年跌幅，高點較年內低點反彈12％。

有資產題材加持的士紙領漲造紙類股，4月股價大漲約2成，進入5月後再上攻逼近71元，續刷新波段高，3日收盤68.7元為去年8月以來最高。

士紙年內有數項土開案有重要進度，其中五號倉庫旅館都更開發案有望在年底取得使照。本業民生用品的士紙和永豐實（6790）也受益需求回暖、拓展海外被看好，股價頻創高，永豐實近日股價也衝逾55元關卡，創近31個月新高。

在碳匯議題上，華紙因在兩岸植有超3萬公頃的林地，估算既有林地固碳量約290萬噸，手握的龐大森林碳匯儲備有望在未來成為重要資產，在政策助推之下，2日股價觸及近二個月來高點。

與碳權密切的工紙廠股價亦竄升，華紙母企永豐餘上攀至近四個月高點；榮成同在兩岸部署碳權，去年12月時手握大陸碳權盈餘量52.87萬噸，預計潛在出售利益約人民幣3,838萬元，近日股價突破16元，為近八個月新高。

碳權之外，造紙族群本業預計年內有望逐漸回暖。華紙表示，今年整體漿價行情不斷上揚，後續料需求溫和復甦，業績已有從去年第二、第三季谷底陸續恢復的跡象。在工紙方面，正隆（1904）看好年內紙業需求延續溫和的復甦節奏；榮成與寶隆（1906）均預期，營收將較去年有成長。法人指出，後續隨著下游消化庫存告一段落後，工紙行情今年可望倒吃甘蔗。