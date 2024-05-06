百貨流通業 大啖母親節商機

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具母親節題材的百貨流通股

母親節前一周是各大百貨、流通業預購送禮需求最旺時段，大凡精品、珠寶首飾、家電、保健按摩椅等，小至母親節蛋糕等買氣逐日噴發，亦帶動市場行情增溫；包括遠百（2903）、特力（2908）、統一超（2912）、全家（5903）等在首季獲利有望增長，加上第二季清明連假與母親節買氣挹注下，近期均輪漲一波，後勢仍持續看強。

遠百第一季合併營收88.21億元、年減5％，第二季對母親節檔期寄望甚深，期待扭轉首季低潮。遠百母親節前哨戰化妝品購物節業績成長近10％，其中精名品成長近20％，其次為女裝、女用品成長近15％，化妝品成長近10％，餐飲受食安事件影響僅小幅成長2％，接下來化妝品、精品回饋，最高15.5％等優惠，力拚挹注今年母親節檔期業績達104億元、年增5％。

特力集團第一季合併營收雖年增6.46％，但台灣零售仍處於弱勢，預估第二季在母親節檔期包括按摩椅、省電家電、換季寢具等汰換需求帶動下，業績將順利轉正成長。

統一超第一季稅後純益34.38億元，創同期次高，每股盈餘為2.83元。統一超指出，會員經濟持續扮演拉動業績主力，第二季有清明連假、母親節蛋糕、甚或端午節粽子預購，串連線上線下預購就近門市取，持續帶動營運效益擴大。

全家便利商店第一季營收248.76億元，創同期新高。全家指出，進入第二季以來，清明連假帶動清涼飲品、霜淇淋、冰品、輕食類鮮食業績增長，近期母親節預購進入倒數，可望驅動第二季營收動能。