需求增 興農、康普春風滿面

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春耕後，全台第一期稻作生長，帶動肥料與植物保護劑（農藥）需求，興農（1712）及康普（4739）集團旗下恆誼化工，業績可望受惠。興農除搶攻農藥及肥料商機，也部署搶攻無人機－植保機代噴市場；恆誼「特39號」肥料，主打水稻基肥、玉米、高梁、一般雜作的用肥市場。

今年肥料原料，如尿素、磷、鉀，價格行情雖較去年同期下跌，但比起2020年成本仍高，加上台灣肥料價格機制，肥料廠商需自行吸收部分原料漲價的成本，這對部分廠商而言，營運相當吃力。

康普指出，今年一期稻作雖解除休耕，但由於土地休耕時間較長，土壤需肥較少，旗下恆誼的肥料銷售未如預期增加。展望2024年營運，恆誼整體複合肥料的銷售量估約65萬噸，與2023年相當。

近年來因應永續農業議題，肥料廠商紛紛加入有機肥料的開發與推廣，希望增加肥料附加價值，恆誼推出「特39號」雜項複合肥料，適用作物包括水稻基肥、玉米、高粱及一般雜作，積極拓展市場。

興農旗下事業涵蓋化學學合成、生物科技、食品安全，及植物保護，去年營收中，植物保護（農藥）占60.1％，是公司最大營運重點。

興農表示，今年第一季海外市場營收與去年同期持平，國內市場則出現年增4％的表現。

興農指出，依公司目前訂單研判，第二季業績有望優於去年同期。