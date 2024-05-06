高息ETF換股潮 投信大敲聯電、長榮等14檔

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14檔投信買盤火力十足

台股高息ETF成分股進入5月大汰換密集期，成分股調整標的大猜謎，聯電（2303）及長榮（2603）等14檔高殖利率股，獲得投信集中火力大敲，成為市場關注焦點；台股高息ETF今年來強力吸金，也推升投信今年來買超金額將蓄勢挑戰2022年歷史新高。

投信3日再買超20.95億元，累計連15日買超487.2億元，累計今年來投信買超2,793億元、逼近2,800億元，蓄勢挑戰2022年買超2,841億元歷史新紀錄。

台股高息ETF之一的00932兆豐永續高息等權ETF，3日進行成分股調整，共有20檔大汰換，新納入成分股有台泥、東和鋼鐵、億光、冠德、威健、臺慶科、敦泰、瑞鼎、世界、聖暉*、群益期、新普、台表科、GIS-KY、志強-KY、永豐實、至上、大江、明安及百和等。

台股高息ETF成分股調整，將攸關投信換股操作動向，篩選近15日投信買超7,000張以上、且最新年度現金殖利率超過4.25％的個股有 聯電、長榮、京城銀、群益證、世界、長榮航、遠百、欣銓、精成科、達麗、榮剛、至上、華固、國產等14檔。00946群益科技高息成長ETF及野村臺灣趨勢動能高息ETF，每單位募集價格各為10元及15元，預計5月9日（周四）掛牌上市交易，上周到本周三為止，將是這兩檔高息ETF密集布建持股的時期，對高息ETF仍具有買盤支撐效果。這兩檔高息ETF上市後，台股高息ETF將達到21檔。