櫃買ESG數位平台上線

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因應各界對永續資訊日益重視，櫃買中心與證交所共同建置之ESG數位平台於6日正式上線，該平台將上市櫃公司應申報之ESG資訊統籌以一致性且具可比較性之格式進行申報，協助公司提升永續資訊揭露之作業效率。

本次上線功能包括「企業ESG資訊揭露」、「永續報告書」、「溫室氣體排放及減量資訊」及「永續經濟活動問卷」等申報作業，分別說明如下：

1.「企業ESG資訊揭露」：上市櫃公司原於每年6月底前申報之企業環境、社會及公司治理（ESG）資訊，將透過ESG數位平台的新介面進行申報，ESG指標內容除原有29項外，亦整合年報及永續報告書應揭露之內容，及鼓勵企業揭露重要產業別之永續指標，ESG指標因而擴增至97項，以提升資訊透明度。

2.「永續報告書」：食品（含餐飲收入50％以上者）、化工、金融保險及資本額20億元以上之上市櫃公司，依現行規定須於每年8月底前申報之永續報告書，今年起將透過ESG數位平台進行申報。

另配合114年起擴大為全體上市櫃公司均需編製及申報永續報告書，ESG數位平台將於2025年推出第二階段「輔助產製永續報告書功能」，輔助全體上市櫃公司於輸入相關ESG指標後即可產製永續報告書初稿，以科技協助公司提升效率。

3.「溫室氣體排放及減量資訊」：配合公開發行公司年報應行記載事項準則等規定，採分階段時程推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，第一階段之公司（資本額100億元以上及鋼鐵、水泥業）應於2025年起揭露相關資訊，本次該平台亦同步新增相關申報功能，供企業提前自願揭露。

4.「永續經濟活動問卷」：鑑於金管會於2022年12月公告「永續經濟活動認定參考指引」，鼓勵上市櫃公司檢視營運之主要經濟活動是否符合永續。ESG數位平台亦提供申報介面，上市櫃公司得自願進行永續經濟活動的問卷申報並揭露於公開資訊觀測站，協助企業永續發展及減碳轉型，並鼓勵金融業將資金導引至永續經濟活動。

為使上市櫃公司充分了解ESG數位平台之功能，櫃買中心網站已上傳ESG數位平台之宣導簡報與影片，請至櫃買中心網站＞發行人ESG＞問答集與參考資料項下查詢。

櫃買中心並將持續鼓勵及助上市櫃公司揭露永續資訊，除在官網提供各種永續參考資訊外，已推出的「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站也設計「客製化查詢功能」，使用者只需輸入上市櫃公司股票代號，即可產製出該公司專屬路徑圖，使企業能提前規劃以因應公司治理及永續資訊揭露相關規定。