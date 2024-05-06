台指期 外資空單加碼

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加權指數3日跳空開高，一度大漲299.05點，台股早盤較為震盪，最終尾盤台積電拉升至780元，使大盤上漲107.88點、收20,330.32點。台指期上漲90點，收20,382點，期現貨正價差51.68點，電子期正價差擴至2.73點，金融期正價差縮至4.28點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加976口至8,922口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,916口至19,457口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加3,939口至11,071口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.29降至1.27。期交所VIX指數下跌0.08至17.86，整體選擇權籌碼面中性。

美股四大指數3日全數收紅，尤其費半指數上漲2.41％、NASDAQ指數也漲1.99％，因美國4月非農就業報告比預期疲弱，提振了聯準會今年降息的希望，再加上蘋果、Amgen等企業捎來的好消息，為股市提供支撐，台積電ADR更勁揚3.91％，可望為6日台股開盤帶來強漲利多。

永豐期貨表示，2日由於聯準會釋出的態度被市場解讀為較鴿派，加上高通財報優於預期，而盤後由蘋果發布最新財報優於預期，並宣布史上最大規模1,100億美元的庫藏股計畫，激勵美股反彈；台指期3日夜盤也大漲300點收高20,682點。

台股部分，3日營建股及被動元件族群為撐盤要角。整體來看，雖台股最終收盤仍在月線與五日線上，但卻以開高走低的形式作收，台股的上檔仍有反壓，不過歷經美股3日續彈、台積電ADR大漲近4％，可望進一步化解上檔賣壓。