Fed鷹中帶鴿 美股高檔震盪

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美聯準會公布最新利率決策會議，維持基準利率不變，並宣布將放緩縮表速度，主席鮑爾在會後記者會上表示，目前通膨仍處高位，但有跡象顯示正在緩和，因此聯準會將採取更加審慎的政策態度。市場將聯準會最新決策解讀為鴿派言論，利多因素激勵股市走強。

此外，經濟資料也呈現出樂觀走勢，如上周初領失業金人數維持在低水準，顯示就業市場依然蓬勃，這有望在第二季度繼續支持經濟增長。

同時，市場正在密切關注即將公佈的4月份非農就業報告，報告預計將顯示非農就業人數進一步增加，這將是衡量美國經濟健康狀況的重要指標，市場預期較為樂觀，這也有助於提升投資者信心。

從產業角度來看，科技股近期表現搶眼，特別是在人工智慧領域，各大科技巨頭紛紛加大投資力度，期待在新一輪的技術革命中佔據先機，這種技術創新的熱潮有望為美股市場帶來新的契機。

最後，地緣政治風險不容忽視，儘管當前市場環境相對平穩，但任何突發事件都可能對市場造成衝擊。

在商品投資方面，小S&P500指數期貨從技術面觀察，4月受到美債殖利率上升影響，指數碰觸月線後滑落，目前均線之間距離收斂，指數再度反彈至5日線之上，激勵股市止跌回穩，投資者可以考慮利用臺灣期交所推出的臺灣永續期貨和美國標普500指數期貨進行分散投資。（華南期貨顧問部提供，黃彥宏整理）