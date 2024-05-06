美元強日圓弱 日央干匯

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美元指數自4月起呈現強勢上漲，主要在4月美國核心通膨數據公布後，市場幾乎棄守對今年大幅降息的預期，引發債券利率的調整，兌美元的歐系幣別與亞系幣別紛紛承受大幅貶值的壓力，但近期以日圓為觀察似乎有止貶跡象，有沒有可能在這邊出現反轉點？

近期進入重要的央行會議決議期，過往都以美聯準會、日本央行與歐洲央行決議為重要看點。甫開完會的美聯儲符合市場預期，聯邦基金利率目標區間維持在5.25％至5.5％不變，而鮑爾談話鷹中帶鴿。總體來說，由於通膨仍高，抑制通膨仍是鮑爾主要任務，但這樣的談話緩解了市場擔心資金收縮的可能。

更先前的日本央行利率決議及會後談話，雖然表面上沒有針對急貶的日圓多有評論，但在幾天後卻出現政府出手干預的跡象。日本央行帳戶數據顯示，日本5月2日進行第二次日圓干預，干預規模或為3.5兆日圓。此前，日本4月底可能干預了日圓匯率，為2022年來日本官方首次干預匯市，干預規模約5.5兆日圓。兩次共約9兆日圓。

每當美元兌日圓創高之際，都不禁讓人想起廣場協議後，日本配合造成的資產泡沫破裂，雖然時空背景已轉換，或許高齡化的日本社會，不得不重新思考企業獲利與外來勞動力的抵換，應該如何拿捏。（統一期貨提供，黃彥宏整理）