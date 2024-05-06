AI拉動 台達電、光寶科Q2續衝

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聯準會釋出態度偏鴿，但何時降息仍是未知數，台股短線轉趨震盪，電子股交投熱度尚未完全復甦，然法人認為，AI長線趨勢依舊看好，且本季業績表現就有機會出現明顯拉升。而受惠AI伺服器大行其道，電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）第二季展望均優於前季，帶動股價走強，台達電3日更是大漲逾半根停板，創近一個月新高。

AI伺服器需求往上，電源供應器業績攀升，台達電第一季營收913億元、每股稅後純益（EPS）2.22元，雖創下2020年首季以來單季新低，但AI伺服器電源營收占比自去年僅約2％大幅提高，今年首季翻倍成長至4％～5％。公司看好，AI伺服器毛利率優於其餘產品，故隨AI伺服器電源占營收比重持續攀高，未來獲利成長貢獻會將會大於營收成長。

受惠電動車、資料處理中心／AI伺服器電源等需求增長，群益投顧認為，台達電長期發展動能穩健，2024年營運動能有望向上。儘管今年首季整體獲利表現較弱，但全球伺服器市場需求維持穩定下，預估今年下半年就會有AI伺服器電源、散熱大單開始挹注，故仍看好第二及第三季營運動能逐步回升，且自動化、基礎建設在經歷2023年低迷市況後，2024年需求也將轉佳。

此外，光寶科法說會中同樣釋出不俗展望，第一季雖受消費市場修正影響，但單季稅後純益仍以23.88億元改寫歷史同期新高，並看好三大部門營運第二季營運均將優於第一季。並宣布透過轉投資日本利基型電源廠Cosel，取得其19.99％股權，聯手搶攻利基型電源市場。