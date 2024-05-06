消費復甦 瑞儀、中光電發亮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

瑞儀（6176）公布第一季財報，稅後純益19.44億元、EPS達4.18元，淡季獲利表現亮眼。法人表示，今年筆電市場恢復成長，瑞儀自第二季開始展開AI、VR等高階機種拉貨，筆電背光模組出貨可望隨著市場成長，全年營收獲利穩健；中光電（5371）看好市場景氣回溫，下半年各品項需求量都會逐漸攀升，估計第二季將比第一季更好，全年出貨量則預估年增率達一到兩成。

瑞儀第一季營收108.27億元、年增17％，毛利率19.52％、EPS 4.18元，今年第一季毛利率創2007年上市以來同期新高，單季EPS也是歷史同期次高，主因筆電營收增加較多，瑞儀在高階筆電產品高市占率情形下挹注營收，預計第二季比第一季好、下半年比上半年好。

法人表示，今年全球景氣復甦，筆電等IT產品重拾成長動能，瑞儀主要客戶也推出行動裝置，1月起量產出貨，新產品拉貨效應帶動之下，第一季淡季表現優異，瑞儀的營收結構上IT（筆電、監視器）占51％、行動裝置占46％，去年同期則分別為41％、56％，IT的占比拉升。

中光電的車載產品因基期較低，可望年增五成以上，尤其大尺寸車用產品成長可期。中光電第一季營收約91.2億元，毛利率17.6％、EPS 0.37元，法人表示，受到淡季、工作天數少等影響，第一季稼動率低，不過已觸底回升，第二季出貨量可望成長，稼動量提高，有助毛利率改善。