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台北文華東方酒店 推十周年餐飲饗宴

  • 工商時報 吳雅如
●5月17至18日在Bencotto集結了多達十顆米其林星級餐廳和榮獲亞洲50最佳餐廳的國際名廚，推出僅兩場席次有限的「十手聯烹」極致晚宴，帶給饕客們不凡的餐酒體驗。圖／台北文華東方酒店提供
●5月17至18日在Bencotto集結了多達十顆米其林星級餐廳和榮獲亞洲50最佳餐廳的國際名廚，推出僅兩場席次有限的「十手聯烹」極致晚宴，帶給饕客們不凡的餐酒體驗。圖／台北文華東方酒店提供

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台北文華東方酒店將於今年5月18日迎接開業十周年！為慶祝這別具意義的里程碑，酒店特別於5月推出一系列「星光熠熠」的餐飲活動。「Bencotto」迎來亞洲餐飲界最具規模的年度廚藝盛事，與「ICSA 2024亞洲主廚高峰會」合作集結五位首度來台的亞洲頂尖名廚，與四位在地名廚聯袂獻藝，囊括高達十顆米其林星星的精湛廚藝，推出僅有兩場席次有限的極致餐酒晚宴；米其林一星「雅閣」中餐廳則跨海邀請香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強師傅客座，與「雅閣」主廚鄭國雄四手聯烹打造星級盛宴；名媛貴婦最喜愛的「青隅」下午茶首次集結酒店各餐廳主廚巧思，推出十周年限定下午茶饗宴；廣受台北都會男女歡迎的「M.O.Bar」並推出十周年限定暢飲專案；「文華Cafe」推出四人同行、一人免費之五月壽星專屬優惠，訂位請洽酒店官網。

一向以高品質餐飲著稱的台北文華東方酒店，將與「ICSA 2024亞洲主廚高峰會」共同合作，於5月17日至18日在「Bencotto」餐廳集結了多達十顆米其林星星和榮獲亞洲50最佳餐廳的國際名廚，分別推出席次有限僅有兩場的「十手聯烹六道式極致餐酒晚宴」！17日的五位名廚：Villa AiDA主廚小林寬司，logy主廚田原諒悟、Soul雙主廚尹大賢及金姬銀、以及Bencotto主廚艾曼紐聯手獻藝。18日的五位名廚：Soigne主廚李駿、鹽之華主廚黎俞君、cenci主廚坂本健、Inita主廚萩本郡大及Bencotto主廚艾曼紐。

「文華Cafe」推出5月壽星專屬優惠，凡5月期間於周一至周四午間時段供應的半自助式「平日午間饗．吃．吧」用餐，四人同行、其中5月生日的乙位壽星即享免費招待，壽星須出示證件，恕不得與其他優惠合併使用，同組賓客僅限優待乙位壽星免費享用。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）

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