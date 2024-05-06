經部辦iPAS淨零碳規劃管理師鑑定

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經濟部產業發展署為因應產業面臨的國際碳盤查需求及人才短缺的挑戰，不僅持續推動疫後人培再充電低碳化課程，更首次辦理「iPAS淨零碳規劃管理師」能力鑑定考試，透過培訓、檢定的雙重檢核機制，充裕產業淨零轉型的關鍵人才。

產業發展署於4月30日舉行說明會，由署長連錦漳主持，組長顏鳳旗說明iPAS機制，並邀請友達宇沛永續科技公司碳管理事業部總監陳雅潔、工業區廠商聯合總會秘書長凌韻生、全國工業總會副秘書長陳鴻文、玟揚精密工業公司董事長嚴仕育等分享執行成果。

連錦漳署長表示，企業應儲備淨零碳規劃管理人才，培養具規劃目標、建立機制及管控淨零專案等能力專業人才。產發署啟動《疫後人培再充電計畫》，聚焦開辦低碳化1/2/3日班，政府全額補助培訓費用，培育製造業在職員工淨零基礎認知。

今年產發署加碼開辦iPAS精修班課程，針對已完成1/2/3班的企業學員，提供更深入的課程內容。同時，輔導學員參與並通過iPAS淨零碳規劃管理師能力鑑定考試。對企業而言，這不僅能充份運用政府的免費培育資源，更能透過iPAS能力鑑定評估員工的專業水準。

經濟部能力鑑定項目已涵蓋6大專業領域20項專業工程師初、中、高級考試。已培育23,000人通過鑑定考試，並有5,000家次企業願意優先面試聘用通過iPAS考試獲證者。更多資訊上網（https://www.ipas.org.tw）洽詢。