奕瑞創新技術 智能化管理工廠

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奕瑞科技宣布推出一項創新技術，使用360度攝影機與人工智慧結合，為工廠管理帶來了巨大的變革。透過這項技術，工廠內所有機台的資訊得以實時串接至工單，並打造出沈浸式戰情室，使管理人員無需到現場即可掌握全面的生產狀況，真正實現了數位雙生工廠的概念，徹底提高了管理效率。

奕瑞科技總經理張義淵表示，以往，工廠管理人員需要親自到現場進行監控和管理，這不僅耗費時間，還可能存在監控不全面的問題，然而奕瑞科技的360度攝影機技術徹底改變了這一情景。透過360度攝影機，管理人員可以實時觀察到整個生產現場的情況，不論是機器運行狀況、生產進度還是工人操作，一目了然。

更為重要的是，奕瑞科技結合人工智慧技術，將攝影機所捕捉到的資訊與工單進行智能匹配，自動生成相關報表和數據分析，為管理人員提供了更多的決策參考。這種智能化的管理方式，不僅節省了人力資源，還大大提高了管理效率和準確性。

此外，奕瑞科技的沈浸式戰情室更是這項技術的一大亮點。通過虛擬實境技術，管理人員可以仿佛置身於生產現場，與機器一同運轉，實時感受生產節奏和氛圍，從而更加直觀地做出管理決策。這種沈浸式的管理方式，不僅提高了管理效率，還為管理人員帶來了全新的工作體驗。

奕瑞科技的這項創新技術，無疑將為工廠管理帶來全新的革命。通過360度攝影機和人工智慧的結合，實現了數位雙生工廠的目標，將生產管理帶入了一個全新的時代，預計在工業界掀起一股新風潮，推動整個行業向前發展。