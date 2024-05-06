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台股4月創歷史高點後震盪回檔，但兩大國銀對台股後市不看淡，主要基於三大利多，一是出口回溫，二是企業財報表現佳且台積電營收展望樂觀，三是庫存去化已不再成為拖累，預期台股短期評價修正後，基本面推升續上攻。

國泰世華銀行表示，台股近期自高點快速修正逾千點，做頭疑慮浮現，若觀察去年10月以來股市漲幅近3成，台股基本面雖有所提升，前瞻EPS上升5.3％，但本益比推升更加明顯，當評價上升過快，而獲利暫時沒有辦法跟上的時候，股價難免會出現修正，目前台股要靠本益比進一步提高而上漲，機率不高。

中信銀行指出，第二季市場校正美國聯準會降息預期，中東地緣等風險或加大台股波動，尤其是台股評價面位居高位，台股震盪風險不小。但從總經環境與企業獲利，都顯示台股基本面穩健，庫存去化已到尾聲，不過需求弱復甦，台灣製造業景氣改善，但幅度溫和。

首先是出口升溫，台灣出口、外銷訂單年成長均各回升至18.88％、1.24％，整體仍維持復甦改善趨勢，科技相關出口仍優於傳統產業，電子產品出口當中，人工智慧商機強勁，對陸出口也出現改善。

其次是企業財報，預估今年台積電獲利可望成長23％，但近期股價已反應市場高度預期，短期市場需先消化情緒。至4月底有64％企業獲利打敗市場預期，又以金融、消費與科技硬體表現最佳，台股企業獲利成績不俗。

國泰世華銀認為，觀察台股基本面已好轉，3月外銷訂單年增1.2％，台積電營運展望樂觀，也有望帶動景氣持續走揚，台股在評價適度修正後，仍可望隨著獲利推升，帶動股市緩步上揚。

中信銀強調，台股目前是AI布建供應鏈關鍵來源，消費性電子雖成長動能有限，但庫存見底已不再是拖累，且台股是少數今、明年獲利分別年成長2成以上的市場，可正面看待中期的前景。