台灣社區棒球錦標賽 華南金力挺

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由教育部體育署指導、台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦及華南金控主要贊助的「113年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」，冠軍賽於5月5日在桃園市青埔運動公園棒球場舉行，由WHB世界棒球聯盟及中大紅襪爭奪冠軍，最終由WHB世界棒球聯盟取得冠軍，奪下前往日本參加LLB 50/70組亞太暨中東區賽事門票，爭取前往美國參加世界賽的資格。

華南金控副總經理林貴姬於冠軍賽當日到場擔任開球嘉賓，為孩子們加油。林副總經理表示，華南金控參與首屆專屬社區棒球的國手選拔賽，要感謝教育部體育署的指導，台灣世界少棒聯盟及桃園市政府的共同推動，提供全國社區棒球隊的小球員們出國比賽的機會，增加孩子們的國際視野，這與華南金控長期扎根基層棒球運動、守護孩子棒球夢想的理念相同。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，LLB 50/70組介於TLLB派隊參與的少棒及次青少棒兩個組別之間，以往代表我國參賽的多半為校隊，TLLB希望從事社區棒球的孩子也能出國比賽，因此特別向世界少棒聯盟（LLB）爭取國內舉辦專屬社區棒球隊的國手選拔賽。

LLB 50/70組的賽事，為投手板至本壘為50呎，各壘間距離為70呎，隊伍組成年齡從11歲到13歲，橫跨以往少棒（10～12歲）及次青少棒（13～14歲）的年齡。我國被規劃在亞太暨中東區，去年代表亞太暨中東區的韓國隊在世界賽拿下冠軍，今年亞太暨中東區賽事將在日本舉行，台灣也正在爭取2025年亞太暨中東區賽事舉辦資格。

希望透過今年社區棒球國手選拔賽的舉辦，讓更多國人注意到國內社區棒球的發展，吸引更多球隊與家庭參與，藉由將賽事多平台、多場次的轉播，讓民眾在現場或螢幕前，一同為社區棒球小球員們加油！