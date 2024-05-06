一銀珍愛美滿傳承信託 傳愛又傳富

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今年65歲鄭先生，即將從公司主管職退休，有一筆約30萬美元的投資理財儲蓄，想要將這筆資產做為未來孫子出國念書的經費，同時亦希望能每年領取定額給付用來做為自身安養照護、醫療需求等費用。

第一銀行根據鄭先生的想法，建議可採「珍愛美滿傳承信託」機制，以外幣金錢信託結合具固定收益之優質國外債券，依照風險屬性將信託資金配置於國外債券，在信託期間領取債券配息之定額給付，用來照顧自己增加退休經濟生活財源，並約定於信託契約期滿時，將剩餘信託財產給付給欲照顧的孫子，達到傳承目的。

隨著社會高齡化發展和家庭結構的變化，資產跨代傳承和自我安養照護已成為客戶關注的議題，對許多家庭來說，傳統的財富傳承可能僅關注資產的分配，忽略了長者及其家人對於長期照護的需求。因此，第一銀行透過創新金融服務型態，推出「珍愛美滿傳承信託」服務，利用定期定額給付自己及到期傳承他益特性，同時滿足客戶財富傳承、資產管理及兼顧自我照顧三大需求於一份信託契約內，自2023年5月開辦截至今年4月中旬，已協助45個家庭完成資產傳承規劃，累積管理信託資金逾1,000萬美元，為客戶提供了一個資產傳承及安養照顧工具的新選擇。

透過信託架構下剩餘財產他益部分因屬委託人生前之贈與，委託人可利用每人每年贈與免稅額度或贈與稅較低之稅負級距進行贈與規劃，如鄭先生運用去年贈與免稅額承作本業務，今年亦再承作，對於有傳承需求的客戶，利用分年多次移轉資產予下一代，放大資產傳承價值。另外，剩餘財產給付不納入委託人的遺產，得依委託人意志照顧自己指定的受益人，如受益人為多人時，委託人保留相當控制權，於信託到期前可自由調整剩餘財產受益人受分配之權利，信託架構富有彈性。

第一銀行長期以來深耕在高齡金融及傳承信託領域，從客戶的角度出發，不斷引進優質的金融商品及創新的信託服務，期盼協助客戶達成「財富增值、傳承永續」的目標，共創普惠金融的意義與價值。