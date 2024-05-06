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合庫攜手鹿港天后宮 推媽祖認同卡

  • 工商時報 謝奇璋

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合作金庫銀行為善盡企業社會責任、落實ESG理念，與鹿港天后宮合作發行「合庫鹿港天后宮認同卡」，合庫提撥持卡人每筆一般消費0.3％回饋予鹿港天后宮，做為慈善公益用途，刷卡做公益，大家一起做好事，讓媽祖保佑持卡人一切平安幸福，另每張認同卡均經過香爐祈福儀式，也是隨身攜帶的平安符。

農曆3月23日為「天上聖母聖誕」，合庫為歡慶媽祖誕辰，自5月1日起至6月30日推出滿額加持好禮雙重送活動，好禮一：活動期間持合庫鹿港天后宮認同卡每月一般消費單筆滿600元以上6筆或一般消費累積達6,000元以上並完成登錄，贈送「鹿港天后宮加持購物環保袋」。好禮二：活動期間持合庫鹿港天后宮認同卡線上刷卡添香油錢單筆滿500元，贈送「過香爐祈福鑰匙圈」。

「合庫鹿港天后宮認同卡」提供全新戶首刷禮，刷卡金額滿2,999元即可獲得300元刷卡金，另每卡累積一般消費滿10萬元，次年可免費於鹿港天后宮點燈一年（光明燈、文昌燈、安太歲、拜斗燈、月老姻緣簿，五選一），並享有國內0.5％現金回饋，國外1.5％現金回饋，回饋無上限。另外，還有機場貴賓室服務、國際機場停車、24小時道路救援、市區停車、高額旅遊平安險、高鐵升等商務車廂等優惠。

想即時知道合庫還有哪些優惠活動，可加入LINE官方帳號「@COBANK」，有「i祕書」線上回覆，也可上合庫官網http://www.tcb-bank.com.tw查詢。

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