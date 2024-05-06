超級財報周 催動美科技基金

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美國股票基金今年來績效十強

受諸多利空因素影響，美股近期科技股領跌，走勢偏震盪。法人表示，隨降息期望減弱，先前漲多的美國大型科技股進入高檔震盪格局，但美股超級財報周，有望催化漲勢，一有拉回將是投資人布局好時機，建議定期定額或逢低加碼美國科技基金。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平認為，台積電近期法說會確認AI晶片的強勁需求，但下修整體半導體產業年增率至10％，晶圓代工年增率14％～19％，造成部分信心動搖；所幸AI帶來的結構性創新與應用商機仍是一大利多，持續看好全球與美國科技股票的表現。

鑑於全球晶圓代工龍頭台積電重申AI晶片今年的強勁需求，及未來五年的年均增長可達50％以上，預期AI相關業者今年第一季財報與展望仍值得期待，抱持正向看法。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，財報季的尾聲看到半導體、消費與工業類股持續繳出優於預期的數字與良好展望，企業去庫存來到尾聲，預估S&P500未來兩年獲利保持正成長，奠定股市持續攀高的基礎。預期美國聯準會維持預防性降息立場，整體金融環境仍寬鬆，只要不升息都不會影響股市評價，其中以受惠AI強勁成長的科技股持續有表現空間。

美股短線震盪加大，第二季財報前的回檔將是另一個買點。產業焦點在於NVIDIA GTC提供了產品發展藍圖，預期強大的Blackwell平台效能、NIM與CUDA持續強化護城河與毛利，設備、記憶體、邊緣AI、儲存產品等受惠AI伺服器與資料中心的高速成長，後市展望看俏。也可以關注AI延伸概念如電力相關、循環已在底部類股如工具機或是能源產業、以及政策支持的再工業化題材。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸強調，這波科技股引領美股頻創新高，去年以來截至今年第一季，BIG7 PLUS強彈133％，雖然近期漲勢暫歇，但預料AI加持，仍是最具成長動能的產業，不妨趁市場拉回分批布局美國科技股。