7檔百億海外股票基金 百花齊放

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Q1規模超過80億元海外股票基金

全球股票第一季表現大好，MSCI世界指數漲幅逾8％，帶動海外股票基金買氣暢旺，規模也隨之上升，統計投信發行海外股票基金，至第一季底規模破百億元共七檔，且並未集中在特定產業或特定類型，顯現百花齊放，包括醫療生化、科技等產業型，或美股、日股、越南、印度等單一國家，及全球型、入息型基金，皆獲投資人青睞。

根據統計，七檔百億海外股票基金包括PGIM保德信全球醫療生化基金113億元、元大日本龍頭企業基金462億元、柏瑞特別股息收益基金456億元、中國信託越南機會基金280億元、瀚亞印度基金154億元、聯博美國成長入息基金107億元、野村環球基金103億元。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，自去年以來醫療產業最火熱的話題就是減重與糖尿病用藥，帶動龍頭藥廠股價一枝獨秀，事實上，全球人口高齡化趨勢所帶來的慢性病醫療費用明顯增加，已經成為醫療產業的另一個藍海市場，並推升現今預防醫學需求大幅成長。

人口老齡化的加劇和慢性病發病率上升，預防醫學促使相關的診斷工具、疫苗、日常監測儀器等創新研發需求，包括更精確的監測和影像檢測儀器、基因檢測工具、人工智慧技術等，為醫療產業帶來更為廣闊的投資機會。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度總理大選結果預計在6月出爐，執政黨莫迪政府連任機會較高，市場樂觀看待當地經濟政策得以延續，促使全球資金提前湧入印度股票卡位，迎選後行情。

根據歷史經驗，印度總理大選行情有機會延續到選後，若再搭配印度強勁與快速成長的經濟數據，預料今年印度股票選後的上漲行情仍值得期待。

野村投信認為，日企積極回饋股東，提升股價淨值比，截至1月底上市企業股價淨值比低於1的比率，已降至38.67％，日本企業改革提升獲利能力，顯示日企擴張條件已齊，日股中長線力道有撐，建議投資人可採取分批加碼策略或定期定額方式布局日股基金。