電動車股馬力足 適時低接潛力股

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電動車概念基金近半年績效

根據國際能源總署（IEA）「2024年全球電動車展望」報告預測，今年全球電池電動車與插電式混合動力車銷量將增至1,700萬輛，占全球汽車銷售逾20％，估計至2035年前全球出售的汽車有半數是電動車，大陸將有近33％成長、美歐有逾20％都是電動車，投信法人建議，掌握智能車產業鏈布局機會。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，雖然今年來美國電動車龍頭股價回檔修正，令市場關注需求是否放緩，不過長遠來看，在全球永續發展共識下，各國努力朝向淨零碳排目標，以及電動車相關基礎建設亦有望逐漸普及下，電動車的滲透率仍有望提升。

根據IEA的預估，2035年前全球出售的汽車有半數是電動車，若搭配相關充電基礎建設持續增加，整體電動車產業投資前景仍不看淡，次產業方面，包括整車組裝、電池、車用晶片、充電樁、先進駕駛輔助系統等皆可持續關注。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，標普500指數今年第一季企業獲利超乎預期幅度可望達到12.4％、高於五年平均水準8.5％，甚至也比短期的去年平均值6.4％及長期的十年平均值6.7％更高，顯示當前市場仍持續看旺美股企業獲利上修契機。最新一季財報公布密集期，後續將高度關注各企業營運展望與產業前景。產業方面持續看好以AI科技為基礎的產品將逐漸推出，進而帶動終端需求的增長，包含車用硬體及軟體類股。

PGIM保德信新供應鏈基金經理人常李奕翰認為，受惠於特斯拉將拓展新事業版圖，包括低價車款將提前推出，以及Robotaxi無人駕駛計程車將在今年8月發布，自動駕駛全面落地前景明朗，激勵特斯拉股價24日大漲12％，扭轉近期頻頻下跌頹勢。

雖然近期電動車市銷售失色，特別是特斯拉今年第一季交車數38.7萬輛，為疫情後首次較前一年下滑，但隨股價持續反映利空訊息，電動車評價面吸引力漸浮現，且預料自駕特色持續擴大全球電動車市滲透率，可適時分批低接潛力個股。