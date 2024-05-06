經濟動能添柴火 越股閃金光

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越南胡志明指數受國際股市正面情緒帶動反彈，目前第一季財報持續公布中，表現優於預期個股持續引領市場，且4月工業生產指數年增6.3％，復甦態勢延續，前四個月註冊的FDI資本達62.8億美元，比去年同期成長7.4％，創過去五年來同期新高，經濟動能添柴火，也對股市提供有效支撐。

日盛投信海外投資研究團隊指出，越南出口正在復甦，國內消費和私人投資也出現增長趨勢，預計今年出口將增長3.5％，反映出全球需求逐步改善。預計越南政府將在今年維持擴張性財政政策，以支持經濟增長，第一季經濟成長率達5.66％，為2020年～2023年期間年增率最高，今年第一季整個產業增加價值年增6.18％，對整個經濟總增加價值成長貢獻2.02％。

根據越南計畫投資部資料，3月中約50家美國企業組成的商務代表團，出訪越南尋求合作機會，其中不乏美科技龍頭廠，且受惠全球AI晶片需求大增，NVIDIA正式進入越南市場。隨著國際重要企業陸續進駐，預計將進一步推動越南經濟發展，並在這波AI浪潮中，越南將搶占一席之地。

富邦越南ETF經理人陳仲愷表示，KRX系統上線及prefunding放寬的利多期待，加上土地法將於7月1日提前生效，今年經濟成長率可望來到6％，越南股市仍長期看多，惟越南盾匯價及出口恐受美國利率走勢預期影響，對短中期走勢造成衝擊。

整體東協來看，PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為，這波東協市場揚升，主要是受到陸股反彈帶動，讓整體亞股近期成為表現相對亮眼的區域，其中，馬來西亞股市搭上落後補漲列車，越南則是在經濟數據亮眼的支持下，股市以漲上反映該利多。