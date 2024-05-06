基本面有撐 台股中長線不看淡

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台股近期在地緣政治風險、聯準會降息時程未定等多重因素影響下，呈現高檔震盪，超級財報周是盤面持續追蹤焦點，但台股因基本面穩健支撐，投信法人建議，把握市場波動中逢低布局機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示，從台灣基本面角度來看，通膨數據未有疑慮，3月外銷訂單金額471.6億美元，台灣經濟上半年強勁，高效能運算、AI及雲端產業等需求持續擴增，趨勢明確；根據金管會資料，台股上市櫃公司首季合計營收約9.53兆元、年增5.4％，改寫同期次高，今年企業獲利可望挑戰雙位數成長，基本面尚稱穩健。美股主要科技龍頭都將公布財報，預期訊息面較多，盤勢仍偏震盪，股市位於高檔震盪之際，在利多因子支撐下，建議把握市場波動中的布局機會。

群益長安基金經理人王耀龍指出，今年台股在科技股領軍下創新高，短期受國際利空因素影響而回檔在所難免，但鑒於台股企業獲利預估值仍持續上修、資通訊產品出口再創新高，同時NB、IC設計產業庫存回至健康水位，中長期台股表現仍不看淡。

短期操作上仍需持續關注以伊衝突的進展和後續美國科技巨頭財報表現與展望，在投資布局方面，可逢低留意AI相關族群，以及具政策加持的軍工、綠能、生技等類股。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民認為，美股轉強的帶動下，台股加權指數再度站上二萬點大關，中小型股成為領漲的要角。展望台股後市，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測今年經濟成長率重返3％以上，企業獲利年增率有機會達雙位數成長，配合下半年聯準會仍有機會啟動降息資金行情，台股中長線仍不看淡，短線遇回檔整理，皆是逢低布局買點。